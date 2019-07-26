Başkan Yüce Topça için konuştu

Başkan Yüce yaptığı açıklamada, “Seçim öncesi vatandaşlarımızdan bölgenin aciliyeti konusunda talepler gelmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz temaslar doğrultusunda TOPÇA Katlı Kavşağının üst kısmını trafiğe açarak şehrimize kazandırmıştık. TOPÇA Katlı Kavşağının alt kısmında ise yaya yolları ile alt yolların tamamlanmaması sonucu vatandaşlarımızın ve değerli esnaflarımızın sıkıntılar yaşadığının farkındayız. Konu ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile irtibat halindeyiz. Gerekli olan tüm çalışmaların en hızlı şekilde yapılacağına inanıyoruz. Yaşanan sıkıntının çözüme kavuşması için bizlerde elimizden geldiği kadar gayret göstereceğiz” dedi.