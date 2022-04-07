Başkan Yüce: “Üretimdeki verimlilik artıyor, su baskınlarının önüne geçiliyor”

400 kilometrenin üstünde drenaj çalışmasını tamamladık. Bu yıl da 3 milyon 434 bin 500 liralık yatırımı hayata geçireceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kaynarca Müezzinler Mahallesinde devam eden drenaj çalışmalarını yerinde inceledi. Tarımsal verimliliği artıran, suyun tahliyesini kolaylaştıran drenaj kanallarının Sakarya'da 700 kilometresinin Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu paylaşan Başkan Ekrem Yüce, her yıl düzenli olarak bakım-onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Başkan Yüce, Kaynarca Müezzinler mahallesinde çalışan ekiplere kolaylıklar diledi. Muhtar Saffet Kansu ve bölge halkına çalışmaların hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Yüce, burada yaptığı açıklamada, “İl Özel İdarelerinin kapatılmasıyla ilgili yasanın ardından Sakarya'da İl Özel İdaresine bağlı yaklaşık 700 kilometrelik drenaj kanalı Sakarya Büyükşehir Belediyesi uhdesine geçmiştir. Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluğumuz altındaki drenaj kanallarında her yıl düzenli olarak bakım-onarım ve temizlik çalışması yürütmekteyiz” dedi.

Drenaj kanallarında yapılan çalışmaların üretimdeki verimliliği artırdığını, su baskınlarının önüne geçtiğini ifade eden Yüce, “2019 yılında 54 kilometrelik drenaj kanalında 453 bin 120 lira, 2020 yılında 143 kilometrelik drenaj kanalında 1 milyon 274 bin 400 lira, 2021 yılında 150 kilometrelik drenaj kanalında 1 milyon 82 bin 956 lira değerinde çalışma yürüttük. 2022 yılında 250 kilometre yapmayı planladık ve hamdolsun 70 kilometresini tamamladık. Bu yıl da 3 milyon 434 bin 500 liralık yatırımı hayata geçireceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Müezzinler Mahalle Muhtarı Saffet Kansu ile Çiftçi Mehmet Arslan, drenaj çalışmaları dolayısıyla Başkan Yüce'ye teşekkür etti. Yüce, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Reisler Göletinde incelemelerde bulundu. Gölet ve çevresinin değerlendirilmesi için düğmeye bastıklarını, Kaynarca Belediyesi iş birliğiyle vatandaşların sosyal yaşamlarına alternatif oluşturacak bir çalışma için hazırlık yapacaklarını bildirdi.