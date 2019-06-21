İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yüce, yıldırım düşen işyerini ziyaret etti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan işyerini ziyaret ederek esnaflara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, İstiklal Mahalle Muhtarı Mustafa Gül ile yangın sonrası hasar gören işyerinde incelemelerde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, esnaflardan bilgiler aldı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ekrem Yüce, can kaybının olmamasının en büyük tesellileri olduğunu ifade ederek, “Rabbim beterinden korusun. Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan işçi kardeşlerimize şifalar diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.