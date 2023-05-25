Başkan Yüce'den 28 Mayıs öncesi önemli çağrı: ”Büyük Türkiye zaferi için haydi sandığa”

‘Nasıl olsa kazanırız' demeden, rehavete kapılmadan, 28 Mayıs'ta irademizi sandığa yansıtacağız. İnşallah 28 Mayıs seçimleri kutlu yürüyüşümüzün devamı, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olacak. Büyük Türkiye zaferi için hep beraber sandığa” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 28 Mayıs seçimleri öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara çağrıda bulundu. 14 Mayıs'ta yüzde 90'ın üzerinde bir katılımla sandıklarda iradesini ortaya koyan Sakaryalı vatandaşlara teşekkür eden Yüce, 28 Mayıs seçimleri öncesi rehavete dikkat çekti. Yüce, ‘Büyük Türkiye zaferi için hep beraber sandığa' diyerek vatandaşları sandığa çağırdı.

“Güçlü desteğe devam”

Başkan Yüce'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sakaryalı hemşerilerimiz ülkemizin tamamında ve yurtdışında olduğu gibi 14 Mayıs'ta sandıklara koştu. Yüzde 90'ın üzerinde bir katılımla iradesini ortaya koydu. 28 Mayıs'ta yeniden sandık başında olacağız. Türkiye Yüzyılı hedefleri için Cumhurbaşkanımıza yine güçlü bir şekilde destek sunacağımıza inanıyorum” dedi.

“En büyük rakibimiz rehavettir”

Başkan Yüce, “Bugün en büyük rakibimiz rehavettir. ‘Nasıl olsa kazanırız' demeden, rehavete kapılmadan, 28 Mayıs'ta irademizi sandığa yansıtacağız. Seçim gününe kadar durmadan, yorulmadan çalışmayı sürdürecek, kendi yakınlarımızdan başlayarak herkesin sandığa gitmesini teşvik edeceğiz. İnşallah 28 Mayıs seçimleri kutlu yürüyüşümüzün devamı, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olacak. Büyük Türkiye zaferi için hep beraber sandığa!” ifadelerine yer verdi.