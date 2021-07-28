Başkan Yüce'den aşı çağrısı

Aşılarımızı olalım. Toplum bağışıklığına katkı sağlayalım. Korana virüsü hep birlikte yenelim” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sosyal medya hesabı üzerinden son günlerde artan vaka sayılarına dikkat çekti. 1 Temmuz'da atılan normalleşme adımları ve ortaya çıkan delta varyantıyla Sakarya'da vaka sayılarının arttığına paylaşımında yer veren Başkan Ekrem Yüce, aşı çağrısında bulundu.

Tedbirlere uyum yayılım hızını düşürür

Başkan Yüce yaptığı paylaşımda, “Sıkı tedbirler ve aşılama programı sayesinde salgının yayılma hızını ve vaka sayısını epey düşürmeyi başarmıştık. Çok şükür hayatımız normalleşmeye başladı. Yeniden okullarımıza, işlerimize ve sevdiklerinize kavuştuk. Ancak son günlerde şehrimizdeki vaka sayısında ve salgının yayılma hızında bir artış görülüyor. Sağlığımızı korumak için lütfen temizlik, maske ve mesafe kurallarını ihmal etmeyelim. Aşılarımızı olalım. Toplum bağışıklığına katkı sağlayalım. Korana virüsü hep birlikte yenelim” ifadelerine yer verdi.