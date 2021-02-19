Başkan Yüce'den kurum ve kuruluşlara kandil ziyareti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Regaip Kandili münasebetiyle kısıtlama saatinde görev başında olan kurum ve kuruluşları ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında ilk olarak Adapazarı ilçesinde bulunan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü personellerini sonrasında ise aynı ilçede bulunan Zabıta Şube Müdürlüğü personellerini ziyaret etti. Sakarya İtfaiye Daire Başkanlığında itfaiyeciler ile de bir araya gelen Başkan Yüce daha sonrasında ise Serdivan ilçesi 32 Evler Mahallesi'nde bulunan polis uygulama noktasıyla Hızır İlyas Karla Mücadele ekibiyle buluştu. Hoş sohbet çerçevesinde geçen gerçekleşen kandil ziyaretlerinde ise Başkan Yüce, kısıtlama saatlerinde görev başında olan kolluk kuvvetleri ve personellere kandil simidi ile kabak tatlısı hediye etti.