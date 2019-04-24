Başkanı Fevzi Kılıç Hacıoğlu Mahallesinde devam çalışmaları yerinde inceledi

Erenler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kilitli parke yenileme çalışmaları devam ediyor. Hacıoğlu Mahallesinde 5081 ve 5104 no'lu sokaklarda çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi alan Başkan Fevzi Kılıç, ilçe genelinde onarılması ve yenilenmesi gereken cadde ve sokaklarda çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

İlçe sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların özellikle yağışlardan dolayı çamurlu yollardan mağdur olmalarının önüne geçmek için çalışmaların tüm hızıyla süreceğini belirten Başkan Kılıç, “Sokak ve caddelerde bozuk olan noktalarda önce alt yapı ardından da kilitli parke veya asfalt çalışmalarına devam edeceğiz. Çalışmalar itina ve titizlik ile sürüyor, inşallah çalışmalarda hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyerek güzel sonuçlara ulaşacağız” dedi.