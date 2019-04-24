Başkanı Yüce, temel afet eğitimi programının açılışına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ‘Muhtarlara ve İmamlara' yönelik düzenlenen temel afet eğitimi programının açılışına katıldı.

Büyükşehir Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitimde Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, muhtarlar, imamlar ve öğretim görevlileri yer aldı.

‘Muhtarlara ve İmamlara' yönelik düzenlenen temel afet eğitimi programında konuşan Başkan Ekrem Yüce, “Eğitimlerin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Projelerimiz arasında yer alan Afet Yönetimi ve Eğitim Merkezi ile şehrimizi afet eğitimi noktasında üs bölgesi haline getireceğiz. Olası afetlere karşı toplumumuzu en iyi şekilde bilinçlendireceğiz” dedi.

Sakarya'nın afetler konusunda hassas bir bölgede yer alan bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Yüce, “Eğitimlerin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Afetler konusunda hassas bir bölgede yer alan bir şehiriz. Projelerimiz arasında yer alan Afet Yönetimi ve Eğitim Merkezi ile şehrimizi afet eğitimi noktasında üs bölgesi haline getireceğiz. Olası afetlere karşı toplumumuzu en iyi şekilde bilinçlendireceğiz. Misafirlerimizin konaklamalarına olanak sağlayacak, bu noktada şehir dışından da eğitim turizmini arttıracağız. Temel afet eğitiminden istifade ediyor olmanız büyük katkılar sağlayacaktır. Hayırlara vesile olsun. Rabbim şehrimizi, ülkemizi ve tüm insanlığı afetlerden korusun” dedi.