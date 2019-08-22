Basketbol altyapı öğrencileri çalışmalarına başladı

Altyapı eğitmenleri tarafından çalışmalarına devam eden genç yetenekler gençler, yıldızlar ve bölgesel lig karşılaşmaları için hazırlıklarına başladılar.

Sakarya Spor Salonu'nda altyapı eğitmenleri tarafından çalışmalarına sürdüren genç yetenekler gençler, yıldızlar ve bölgesel lig karşılaşmaları için hazırlıklarına başladılar. 2001-2009 yılları arası doğumlu 120 genç yeteneğin eğitim gördüğü altyapıda çalışmalar sezon boyunca devam edecek. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi Basketbol Altyapı Takımlarında genç yetenekleri ortaya çıkarmak için çalışmalarımız sürdürüyoruz. Altyapı eğitmenlerimiz tarafından genç yeteneklerimiz gençler, yıldızlar ve bölgesel lig karşılaşmaları için hazırlıklarına başladırlar. Şehirdeki tüm ilçelerde altyapı eğitmenlerimiz tarafından okullara gidilerek buluşturulan fiziksel ve atletik yapısı müsait, basketbola yatkın 120 sporcu, Büyükşehir Belediyesi Basketbol Altyapı Takımlarında aldıkları eğitimlerle ileride Türk Basketboluna en iyi şekilde hizmet edeceklerdir” ifadelerine yer verildi.