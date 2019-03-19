İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Basketbolcu Kerem Özkan çocuklarla buluştu

Büyükçekmece’de oynayan Sakaryalı Basketbolcu Kerem Özkan, Aşağıdere İlkokulu’nu ziyaret ederek, çocuklarla basketbol oynadı.

Büyükçekmece'de oynayan Sakaryalı Basketbolcu Kerem Özkan, Aşağıdere İlkokulu'nu ziyaret ederek, çocuklarla basketbol oynadı.


Velhasılinsan isimli dayanışma grubunun daveti üzerine Sakarya'ya gelen sporcu, burada Aşağıdere İlkokulu'nda eğitim gören çocuklarla buluştu. Çocukların, heyecanla karşıladıkları Özkan onlarla basketbol oynadı. Sezon başında Adatıp Sakaryaspor'da kaptan olarak forma giyen Kerem Özkan, Arel Üniversitesi Büyükçekmece takımına transfer olmuştu. Aşağıdere İlkokulu'na 54 numaralı Sakaryaspor formasını imzalayarak hediye eden basketbolcu, “Ben Sakarya aşığıyım. Memleketimden gelen her davete seve seve icabet ederim. Bugün burada çocuklarla beraber basketbol oynamak harika bir duygu. İçlerinden bir tanesine bile spor sevgisi aşıladıysam ne mutlu bana” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.