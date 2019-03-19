Basketbolcu Kerem Özkan çocuklarla buluştu

Büyükçekmece'de oynayan Sakaryalı Basketbolcu Kerem Özkan, Aşağıdere İlkokulu'nu ziyaret ederek, çocuklarla basketbol oynadı.

Velhasılinsan isimli dayanışma grubunun daveti üzerine Sakarya'ya gelen sporcu, burada Aşağıdere İlkokulu'nda eğitim gören çocuklarla buluştu. Çocukların, heyecanla karşıladıkları Özkan onlarla basketbol oynadı. Sezon başında Adatıp Sakaryaspor'da kaptan olarak forma giyen Kerem Özkan, Arel Üniversitesi Büyükçekmece takımına transfer olmuştu. Aşağıdere İlkokulu'na 54 numaralı Sakaryaspor formasını imzalayarak hediye eden basketbolcu, “Ben Sakarya aşığıyım. Memleketimden gelen her davete seve seve icabet ederim. Bugün burada çocuklarla beraber basketbol oynamak harika bir duygu. İçlerinden bir tanesine bile spor sevgisi aşıladıysam ne mutlu bana” dedi.