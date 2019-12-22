Bat? Karadeniz ?niversiteleri Birli?i SA?'de topland?

Bat? Karadeniz ?niversiteleri Birli?ine ?ye ?niversitelerden gelen rekt?rler, Sakarya ?niversitesinin ev sahipli?inde 20 Aral?k Cuma g?n? d?zenlenen toplant?da bir araya geldi. Sakarya ?niversitesi Rekt?r? Prof. Dr. Fatih Sava?an, farkl? ?niversitelerden gelen rekt?rleri tek tek kar??lad?. Toplant?ya Band?rma Onyedi Eyl?l ?niversitesi Rekt?r? Prof. Dr. S?leyman ?zdemir, Bart?n ?niversitesi Rekt?r? Prof. Dr. Orhan Uzun, Bilecik ?eyh Edebali ?niversitesi Rekt?r? Prof. Dr. ?brahim Ta?, Bolu Abant ?zzet Baysal ?niversitesi Rekt?r? Prof. Dr. Mustafa Ali?arl?, D?zce ?niversitesi Rekt?r? Prof. Dr. Nigar Demircan ?akar, Karab?k ?niversitesi Rekt?r? Prof. Dr. Refik Polat, Kastamonu ?niversitesi Rekt?r? Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Sakarya Uygulamal? Bilimler ?niversitesi Rekt?r? Prof. Dr. Mehmet Sar?b?y?k, Zonguldak B?lent Ecevit ?niversitesi Prof. Dr. Mustafa ?ufal? ve Gebze Teknik ?niversitesi Rekt?r Yard?mc?s? Prof. Dr. Nilay Co?gun kat?ld?.

SA? Rekt?r? Prof. Dr. Fatih Sava?an, Rekt?rl?k Senato Salonunda konuk rekt?rlere Sakarya ?niversitesini tan?tan bir sunum ger?ekle?tirdi. Rekt?r Sava?an, sunumunda Sakarya ?niversitesinde e?itim ve ara?t?rma alanlar?ndaki yenilik?i uygulamalara a??rl?k verdi. ??yeri Fak?ltede, UMDE, sekt?r dersleri, ??renci Ar-Ge Uyum Projesi ve sosyal transkript uygulamalar?n?n e?itim, ara?t?rma ve sekt?re entegrasyona katk?s?na de?inen Sava?an, Sakarya ?niversitesinin patentlerin ticarile?mesi konusuna verdi?i ?nemi ve al?nan somut sonu?lar? payla?t?. Uluslararas?la?ma stratejisi konusunda da bilgiler sunan Rekt?r Prof. Dr. Sava?an, SA? olarak, ?ngilizce lisans ve lisans?st? programlar, ortak diploma ve projeler ?zerinden nitelikli bir a??l?m stratejisinin izlendi?ini s?yledi. ?niversite olarak Y?S s?nav?n? bu y?ldan itibaren ba?latacaklar?n? a??klayan Prof. Dr. Sava?an, s?zlerini ?niversitelerin iyi uygulama ?rneklerini payla?mas?n?n ?nemine vurgu yaparak tamamlad?. Program, Ek G?ndem ve De?erlendirme Toplant?s?yla devam etti.

Bolu Abant ?zzet Baysal ?niversitesi Rekt?r? Prof. Dr. Mustafa Ali?arl?, Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an'?n himayelerinde Nisan ay?nda ger?ekle?tirilecek Bat? Karadeniz B?lgesel Kariyer Fuar? ile ilgili bilgi verdi. Organizasyonun ba?ar?s? i?in yap?lacaklar?n planland??? toplant?da Bart?n ?niversitesi Rekt?r? Prof. Dr. Orhan Uzun, Y?K taraf?ndan y?r?t?len ihtisasla?ma ba?lam?nda ?niversitesinin ?zerinde ?al??t??? projeyi rekt?rlerle payla?t?.

Rekt?rlerin isti?are ve planlama ?al??malar?n?n bitiminde Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Ekrem Y?ce ve M?S?AD Sakarya temsilcisi Ya?ar Co?kun toplant?ya kat?larak misafir rekt?rleri selamlad?lar. SA? Rekt?r? Prof. Dr. Sava?an, ?ehir-sekt?r-?niversite dayan??mas?na desteklerinden dolay? kendilerine te?ekk?r etti. Toplant?ya ve isti?arelere SA? Rekt?r Yard?mc?lar? Prof. Dr. Bar?? Tamer Tongu?, Prof. Dr. Hatem Akbulut ve Prof. Dr. Temel G?rdal ile Sakarya B?y?k?ehir Belediyesi Genel Sekreter Yard?mc?s? Do?. Dr. Furkan Be?el de kat?ld?.