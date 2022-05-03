Bayram günü korkutan kaza, duble yolda can pazarı: 9 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde duble yolda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Adeta can pazarının yaşandığı kazada araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Kaynarca-Adapazarı D020 duble yolu Kaynarca ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ç. idaresindeki 34 CKV 560 plakalı Seat marka otomobil ile F.A. idaresindeki 54 VL 166 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Toplam 9 kişinin yaralandığı kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar ise bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Adeta can pazarının yaşandığı duble yolda yaralılar, ambulanslarda yapılan ilk müdahaleleri sonrasında çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.