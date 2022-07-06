Bayram iznine gelirken hayatını kaybeden Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Samet Kula, memleketi Sakarya'nın Erenler ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 4 Temmuz günü gece saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır ile içerisinde 2 uzman çavuşun olduğu otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Uzman Çavuş Samet Kula ile Uzman Çavuş Mehmet Akif C. yaralandı. Samet Kula ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılırken, Mehmet Akif C. ise Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Samet Kula, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kula'nın cenazesi otopsi işlemleri sonrasında memleketi Sakarya'nın Erenler ilçesinde gönderildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Meydana gelen kaza sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kula için Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, askeri erkan, Kula'nın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada kılınan cenaze namazı sonrasında askeri manga ve vatandaşlar eşliğinde Ekinli Odalare Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan kaza sonrasında hastanede hayatını kaybeden Kula'nın görev yaptığı Siirt'ten memleketi Sakarya'ya izne geldiği, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.