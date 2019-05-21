Bayram temizliğine hız kesmeden devam ediliyor

Ramazan Bayramı için başlattığı kapsamlı temizlik çalışmalarını hızlandıran Adapazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mahallelerdeki mevcut park, bahçeler ve yeşil alanlarda genel temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler ekipleri, ihtiyaç tespit edilen mahallelerde ağaç budama, çim biçme, parke ve bordür çalışması ile genel temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Yol kenarları, kaldırım kenarları ve boş araziler ile çocuk parklarındaki yabani otlar temizleniyor ve ayrıca kapsamlı temizlik çalışması yapılıyor. Ekiplerimiz bu hafta Yeşilyurt, Çukurahmediye, Çaltıcak, Hızırtepe, Şeker, Korucuk ve 15 Temmuz Camili mahallelerimizde sahadalar ve yeşil alanlarımıza nefes aldırıyorlar. Ramazan Bayramı'na kadar ihtiyaç tespit ettiğimiz mahallelerimizde temizlik çalışmalarımızı tamamlamak istiyoruz” dedi.