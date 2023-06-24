Bayrama sayılı günler kala kurban pazarlarında hareketlilik

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde belediye tarafından kurulan hayvan pazarında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Sakarya'daki hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor. Kaynarca Belediyesi tarafından ilçeye kurulan hayvan pazarında da sıkı pazarlıklar yapılıyor. Küçükbaşların 3 bin 500 liradan başlayıp 13 bin liralara kadar alıcı bulduğu pazarda büyükbaşın hisseleri ise 12 bin liradan başlıyor. Kaynarca ilçesindeki pazar, kurbanlık almaya gelen vatandaşlar ile satıcılar arasında kıyasıya pazarlıklara sahne oluyor.