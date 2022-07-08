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Bayramda doğaseverler su üzerinde keşfe çıkacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Poyrazlar’da hizmete aldığı gezi teknesiyle doğaseverler bayram boyunca gölü, yeşili ve doğal cenneti harika bir gezi tecrübesiyle keşfedecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Poyrazlar'da hizmete aldığı gezi teknesiyle doğaseverler bayram boyunca gölü, yeşili ve doğal cenneti harika bir gezi tecrübesiyle keşfedecek.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal yaşam alanlarına anlamlı dokunuşlar yapmaya devam ediyor. Son günlerde özellikle bayrama hazırlanan sosyal donatı alanları süslendi. Bayram planlamaları yapıldı ve kapasite, en yoğun şekilde hizmet verilmesine odaklı olarak hazırlandı. Vatandaşlar bayram öncesi gezi ve tatil planlarını yapmaya başladı. Sosyal alanlarında kesintisiz hizmet verecek olan büyükşehir, Poyrazlar Tabiat Parkı'nda hizmete aldığı gezi teknesini de tüm günlerde aktif tutacak. Bayramda aileleriyle, sevdikleriyle birlikte doğal alanlara akın edecek olan vatandaşlar bu tekne üzerinde harika bir keşif fırsatı bulacak.

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