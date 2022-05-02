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Bayramda korkutan yangın: İki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu

Sakarya’nın Geyve ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Tepecikler Mahallesi İstiklal Sokak üzerinde A.T.'ye ait iki katlı evin çatı katında çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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