Bebek dostu sağlık çalışanları sertifikalarını alıyor

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ÇEKÜS (Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı) Birimi tarafından bebek ve çocuk sağlığına yönelik olarak yaşamın ilk yıllarında sağlıklı beslenmede doğru uygulamaların yerleştirilmesi, emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla yürütülen ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı' çerçevesinde anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimleri sürüyor. Eğitimlerinin tamamlayan yeni açılan birimler ve yeni aile hekimliğine geçen hekimler de bebek dostu aile hekimliği unvan basamağı olan katılım belgelerini aldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kampüsünde gerçekleşen pratik eğitimlerde öncelikli olarak aile hekimliği ve hastanelerde yapılması gereken hususlar ve emzirme politikası içeriği hakkında bilgiler veriliyor. Poliklinik ve servislerde ise ebeveyn, gebe, doğum yapan annelere yönelik olarak birebir anne sütünün anne bebek açısından faydaları, emzirme tekniği ve elle süt sağma ve saklama koşulları, kanguru bakımı, oksitosin refleksi uyarıcıları, bebeğin mide kapasitesi, yeterli süt alındığının belirtileri hakkında bilgilendirmede bulunuluyor. Anne ve anne adaylarının soruları da cevaplandığı eğitimlerde pratik eğitimlerini tamamlayan sağlık personellerine anne sütü ve emzirme danışmanlığı katılım belgeleri veriliyor” denildi.