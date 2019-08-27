Bekçi olma yolunda hayatını kaybeden genç defnedildi

Sakarya'dan Kastamonu'ya bekçilik mülakatına giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Muhammet Akdaş son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Kastamonu-Araç karayolu Kanlıgöl mevkiinde meydana geldi. Sakarya'dan Kastamonu'ya giden 27 yaşındaki Abdullah Kurt idaresindeki 54 D 8688 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Abdullah Kurt ile araçta yolcu olarak bulunan ve bekçilik sınav alım mülakatına gitmekte olan 27 yaşındaki Muhammet Akdaş yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhammet Akdaş kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Muhammed Akdaş'ın cenazesi memleketi Sakarya'nın Karapürçek ilçesine getirildi.

Karapürçek Ahmetler Mahallesi Merkez Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası Muhammet Akdaş, gözyaşları içerisinde Karapürçek Ahmetler Mahallesi Merkez Mezarlığı'na defnedildi.