İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye çalışanlarına eğitim desteği

Hendek Anayurt Özel Eğitim Kursu ile yapılan protokol kapsamında Hendek Belediyesi çalışanlarının birinci derece yakınlarına özel eğitim kursu kayıtlarında indirim yapılacak.


Hendek Anayurt Sınav Özel Öğretim Kursu kurucuları Nevzat Gülcü, Tuncay Düzenli, Turan Sarmış ve Hüseyin Akbulut, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı için Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve Anayurt Sınav Özel Öğretim Kursu Müdürü Nevzat Gülcü arasında protokol imzalandı. İmza töreninde eğitimin önemine değinen Gülcü, HİMPAŞ'ın ardından Hendek Belediyesi çalışanları ile birinci derece yakınlarına yönelik, özel eğitim kursu kayıtlarında yüzde 20 indirim uygulanacağını belirtti.


Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ise, Hendek'te eğitimin çok üst seviyelere çıkarılması adına her türlü destek ve çalışmaya hazır olduklarını belirterek, “Çocuklarımızın en iyi eğitimi almaları adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Çalışanlarımızın çocuklarının eğitimi için de Anayurt Özel Eğitim Kursu ile birlikte indirim protokolü imzaladık. Çalışanlarımıza hayırlı olsun. Başarının yolu çalışmaktır “ dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.