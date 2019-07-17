Belediye çalışanlarına eğitim desteği

Hendek Anayurt Sınav Özel Öğretim Kursu kurucuları Nevzat Gülcü, Tuncay Düzenli, Turan Sarmış ve Hüseyin Akbulut, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı için Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve Anayurt Sınav Özel Öğretim Kursu Müdürü Nevzat Gülcü arasında protokol imzalandı. İmza töreninde eğitimin önemine değinen Gülcü, HİMPAŞ'ın ardından Hendek Belediyesi çalışanları ile birinci derece yakınlarına yönelik, özel eğitim kursu kayıtlarında yüzde 20 indirim uygulanacağını belirtti.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ise, Hendek'te eğitimin çok üst seviyelere çıkarılması adına her türlü destek ve çalışmaya hazır olduklarını belirterek, “Çocuklarımızın en iyi eğitimi almaları adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Çalışanlarımızın çocuklarının eğitimi için de Anayurt Özel Eğitim Kursu ile birlikte indirim protokolü imzaladık. Çalışanlarımıza hayırlı olsun. Başarının yolu çalışmaktır “ dedi.