Belediye otobüsü alevlere teslim oldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde seyir halinde olan belediye otobüsünün elektrik tesisatında çıkan yangın korkuttu. Erken müdahale ile kontrol altına alınan yangın neticesinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Serdivan ilçesi Yazlık Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 54 D 0176 plakalı belediye otobüsünün elektrik tesisatında yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangın sebebiyle bölgede bir süre trafik oluştu.