Belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Güneşler Merkez Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Plaka ve sürücülerinin isim bilgileri henüz öğrenilemeyen belediye otobüsü ile otomobil Ankara Caddesi üzerinde ki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi kazayı hafif yara alarak atlattı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.