İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Belediye otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde belediye otobüsünün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde belediye otobüsünün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yazlık Orta Mahalle'de şehir içi taşımacılık yapan 54 BJ 094 plakalı belediye otobüsü, duraktan hareket edeceği esnada motor kısmında yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.