‘Benim Bahçemin' ilk ürünleri fide vermeye başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Park'ın ‘Benim Bahçem' projesinde ekilen fideler ilk ürünlerini vermeye başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yaşayarak Öğrenme Macera Park'ta ‘Benim Bahçem' projesi devam ediyor. 7 ile 14 yaş arası çocukları toprakla buluşturan projede ekilen fideler ürün vermeye başladı. Domates, biber, mısır, salatalık gibi birçok meyve ve sebzenin ekildiği ‘Benim Bahçem' projesinde minikler ilk ürünlerinin filiz vermesiyle büyük heyecan yaşadılar. Kendi el emekleri ile organik meyve ve sebze yetiştirmeye çalışan minikler hasat zamanını beklemeye başladı.