Beton mikseri fındık bahçesine yuvarlandı: 1 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri, fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Karasu'nun Kurudere Mahallesi Acıelma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki beton mikseri, yağışında etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Fındık bahçesine yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kimliği belirlenemeyen kamyon sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.