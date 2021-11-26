İhlas Haber Ajansı

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Beyaz eşya dolandırıcıları polise yakalandı

Sakarya’da kendilerini ’Beyaz eşya teknik servisi’ şeklinde tanıtan ve evlerden aldıkları beyaz eşyaları satan 2 hırsızlık şüphelisi polis ekiplerinin operasyonu neticesinde yakalandı.

Sakarya'da kendilerini 'Beyaz eşya teknik servisi' şeklinde tanıtan ve evlerden aldıkları beyaz eşyaları satan 2 hırsızlık şüphelisi polis ekiplerinin operasyonu neticesinde yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Alınan bilgiye göre, Sakarya'da kendilerini 'Beyaz eşya teknik servisi' şeklinde tanıtan 2 kişi evlerden aldıkları eşyaları satarak vatandaşları dolandırdı. Durumun ihbarı üzerine harekete geçen Sakarya il Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde şüphelilerin Y.E.O ve T.A olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyon sonrasında şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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