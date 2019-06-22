Beyaz eşya için KDV ve ÖTV indirimlerinde son gün 30 Haziran

Meslek Komitesi) mobilyada KDV ve beyaz eşyada ÖTV indiriminden tüketicilerin faydalanması için son günler olduğunu duyurdu.

SATSO dayanıklı tüketim malları ticareti meslek komitesi aylık olağan toplantısında beyaz eşya sektöründeki KDV ve ÖTV indirimlerini değerlendirerek tüketicilerin bu avantajdan faydalanmaları için son haftaya girildiğini ifade etti.

Komite adına açıklamada bulunan SATSO Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Müftüoğlu, beyaz eşya sektöründe KDV ve ÖTV indirimlerinin 30 Haziran 2019'da sona ereceğini hatırlatarak, “Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geçen yılın kasım ayında başlatılan, önce 31 Aralık ve 31 Mart'a kadar uzatılan mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde uygulamaya konulan katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimlerinin süresi 30 Haziran'da sona erecek. Beyaz eşya sektörüne sağlanan KDV ve ÖTV indirimlerinden faydalanmak için son günlere girildi” dedi.

Müftüoğlu komite toplantısında yaptığı konuşmada “Küçük elektrikli ev aletlerinde ÖTV'nin sıfırlanmasının ve KDV indiriminin ticari anlamda olumlu etkileri olduğunu dile getirerek “Beyaz eşya sektöründe yaşanan daralmanın önüne geçmek adına sektörün çeşitli teşvik ve desteklere ihtiyacı var, bu indirimler satışlarımıza olumlu yansıdı. Bunun bir süre daha devam etmesi ve sektöre dolaylı da olsa bir katkının sağlanmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.

Konu ile ilgili olarak komite üyeleri tüketicilerin KDV ve ÖTV indirimlerinden tüketicilerin faydalanmasını ve yaz sezonu olması nedeniyle ihtiyaç duyulan beyaz eşyaların indirimli olarak alınması için son günlere girildiğini tekrar hatırlatarak tüketicilere duyurdu.