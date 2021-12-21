Beyaz Hüzün Adapazarı'nda izleyiciyle buluştu

AKM sinema salonunda gerçekleşen film gösterimi katılımcılar tarafından beğeni topladı.

Sarıkamış harekatı sürecinde bir askeri birliği Sarıkamış'a ulaştırmayı amaçlayan bir askerin hikayesine odaklanan Beyaz Hüzün filmi, Adapazarı Belediyesi Aralık Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında izleyiciyle buluştu. Adapazarı Kültür Merkezi'nde gösterime sunulan filme ilgi yoğun oldu.

Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek Eskicinin Tazesi oyunuyla devam edecek. Oyun, 21-22 Aralık tarihlerinde Orhangazi Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Bir diğer etkinlikte ise Adapazarı İlçe Müftüsü Hamit Albayrak, 23 Aralık Perşembe günü 18.00'da Karakamış Mahallesi sakinleriyle İnsan Hakları başlıklı Hasbihal etkinliğinde bir araya gelecek.