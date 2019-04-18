Bi' Dolu Medya isimli etkinlik düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Ab-ı Hayat Topluluğu ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından “Bi' Dolu Medya” isimli bir etkinlik düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe ‘Hop Dedik Ayhan' adıyla bilinen radyo programı sunucusu Ayhan Güngör ve TGRT Haber spikeri Mehmet Aydın konuk oldu. Radyocu bireylere sadece radyo programı yapan insan olarak bakılmaması gerektiğini belirten Güngör, “Biz sesimizle hayatımızı kazanıyoruz. Radyoculuk dışında reklam ve televizyon programları seslendiriyoruz. Programların popüler olmasında bizlerin anlatım şeklinin çok önemi var. Dolayısıyla ses de bir sanattır. Kişisel becerilerinizi sesiniz ile beraber ortaya koyduğunuz zaman ekran yüzü de radyo programı sunucusu da olabilirsiniz” dedi.

Ekranın arka planında neler yaşandığını anlatan Güngör ve Aydın, öğrencilere videolar eşliğinde bir sunum gerçekleştirdi. Spikerlerin yaptığı hatalardan bahseden Mehmet Aydın, canlı yayın sırasında mikrofon takıldığı zamandan itibaren hata yapılmaması gerektiğine vurgu yaptı. Sohbet havasında geçen etkinlikte Güngör ve Aydın kendi iş tecrübelerinden örnekler verdi. Etkinlik, soru-cevap kısmıyla devam etti.