BİK Genel Müdürü Duran: “81 ilde faaliyetlerimizi tamamladık”

Sakarya'da bir takım ziyaretler gerçekleştiren Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, “81 ilde faaliyetlerimizi tamamladık, BİK olarak yeni yapılanmaya gittik. 2020 yılı itibari ile 81 ilde faaliyet gösteriyoruz” dedi.

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran Sakarya'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan ziyaret eden Duran daha sonrasında sırasıyla; Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB), Sakarya Gazeteciler Cemiyeti (SGC), Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı ile gazete sahibi Halil İbrahim Balcı ve yerel televizyon sahibi Zafer Tokuş'u ziyaret etti. Rıdvan Duran'a ziyaretlerinde Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı da eşlik etti.

Medyanın içerisinde bulunduğu durumun konuşulduğu ziyaretlerde Duran, ülke genelinde neredeyse tüm medya kuruluşlarını ziyaret ederek sorunlarını dinlediklerini aktardı. Rıdvan Duran, “Kısa sürede kurumu daha işler hale getirmenin uğraşı içerisindeyiz. Amacımız özellikle yerel basının yaşaması ve yaşatılmasıdır. Bu doğrultuda yolumuza devam ediyoruz” dedi.

İl il gezerek gazetecilerin sorunlarını dinliyorum

Tüm illerde resmi ilanların BİK aracılığı ile dağıtıldığı bir konuma geldiklerini aktaran Duran, “Tüm illerde resmi ilanların BİK aracılığı ile dağıtıldığı bir konuma geldik. Şimdi artık medyaya nasıl daha fazla destek oluruz sorusuna cevap arıyoruz. Bununla ilgili, illeri geziyorum. Şu ana kadar 26 ili gezdim. Gezmeye de devam ediyorum. Gittiğim yerlerde gazeteci arkadaşların sorunlarını dinliyorum. Onlarla fikir alışverişinde bulunuyorum. 81 ilde faaliyetlerimizi tamamladık, BİK olarak yeni yapılanmaya gittik. 2020 yılı itibari ile 81 ilde faaliyet gösteriyoruz. Yeni yılda yeni hizmet binamıza geçerek logomuzu yeniledik” diye konuştu.

İnternet basınıyla ilgili yasal düzenleme

İnternet basınıyla ilgili bir yasal düzenleme hazırlığı olduğunu belirten BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, “Bizden de bu süreçte bilgi ve görüşümüzü istediler. Biz kendi içimizde bu konuyla ilgili zaten bir hazırlık yapmıştık. O çalışmanın raporlarını ilettik. Sanırım bu konuyla ilgili yakın bir zamanda bir sonuç alınabilir. Merdiven altı tabir edilebilecek şekilde internet gazeteciliği yapanlarla bu işi ciddi bir şekilde yapan, kurumsal kimlikleri olanları ayırt etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.