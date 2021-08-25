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BİK Müdürü Çorbacı'dan, Vali Kaldırım'a ziyaret

Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ı ziyaret etti.

Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti.


Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı makamında ziyaret eden Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, kurumun çalışmaları hakkında bilgiler vererek, ‘Basının Gözünden Ayasofya' isimli kitabı hediye takdim etti. Medyanın içerisinde bulunduğu durumun da konuşulduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çetin Oktay Kaldırım, Basın İlan Kurumu'nun çok önemli işlev gördüğünü belirtti.

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