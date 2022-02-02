İhlas Haber Ajansı

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BİK Müdürü Çorbacı'dan, Vali Kaldırım'a ziyaret

Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ı ziyaret etti.

Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti.


Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı ve çalışanları Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı makamında ziyaret etti. Kurumun çalışmaları hakkında bilgiler veren Çorbacı, BİK yayınlarından çıkan ve Hatay'ın yakın tarihinin belgesi niteliğindeki “Hatay Devleti Resmi Gazetesi”ni Vali Kaldırım'a takdim etti. Vali Kaldırım ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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