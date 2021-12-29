Bilal Erdoğan Sakarya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, çeşitli programlara katılmak için Sakarya'ya geldi. Erdoğan'ın programları basına kapalı olarak gerçekleşti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan bir dizi programa katılmak üzere Sakarya'ya geldi. Öncelikle Erenler ilçesinde bulunan bir otelde Sakarya Eğitime Destek Platformu'nun istişare toplantısına katılan Erdoğan, daha sonrasında ise Adapazarı Kültür Merkezinde düzenlenen “Gençlik Ruh İşidir” başlıklı “Gençlik Buluşması”nda gençler ile bir araya geldi. Erdoğan'ın her iki toplantısı da basına kapalı olarak gerçekleştirildi.