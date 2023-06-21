Bilet satışları başladı, teleferik vatandaşların hizmetine açıldı

Gölü, doğası ve yeşiliyle eşsiz güzellikleri içinde barındıran Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yapımı tamamlanan ve bilet satışları başlayan teleferik vatandaşın hizmetine açıldı.

Sakarya'da eşsiz güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan Sapanca ilçesi İstanbul'a yakınlığı sayesinde en çok tercih edilen mekanlar arasında yerini alıyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlere yakınlığıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan Sapanca'nın Kırkpınar Mahallesi'nde yapımına başlanan teleferik 2 istasyon, 9 teleferik direği ile 36 kabinden oluşuyor. İlçe ekonomisine katkı sağlanması hedeflenen ve bilet satışlarına başlanan teleferik vatandaşın hizmetine açıldı.