Bilgievi kursiyerlerine “Kanser ve erken teşhis” eğitimi

Adapazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM)'de, Adapazarı Belediyesi ve Adapazarı Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Yağcılar Bilgievi kursiyerlerine yönelik "Kanser ve Erken Teşhiş ve korunma" konulu eğitim verildi.

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM)'in kanser ve erken teşhise dikkat çekmek amacı ile başlattığı eğitimler çeşitli kurum ve kuruluşlarda devam ediyor. Kanserde erken teşhis, korunma, beslenme ve tedavinin önemini anlatan eğitimciler Gonca Meriç ve Müge Talay, KETEM ve çalışma yapısı hakkında kursiyerleri bilgilendirdi. Kanser taramalarının KETEM tarafından ücretsiz olarak yapıldığı belirten eğitimciler, erken tanı olanağı veren kanser türleri için bu taramaların çok önemli olduğu vurguladı.

Gonca Meriç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kadınlarda meme kanseri, erkeklerde ise akciğer ve prostat kanserleri en sık görülen kanserler arasında. Kanserde risk faktörleri olarak genetik nedenlerin yüzde 5-10, çevresel nedenlerin yüzde 25-30, obezitenin ise yüzde 10-20 arasında olduğunu gösterebiliriz. Tütün, alkol ve obezite gibi davranışsal faktörlere dikkat edildiğinde ise yüzde 35-40 oranında bir rakamın ortaya çıktığını söyleyebiliyoruz. Kanserde ne kadar erken tanır, ne kadar farkında olursak ve ne kadar insanı bilgilendirirsek o kadar önemli" ifadelerini kullandı.