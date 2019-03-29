Bilgievi Kütüphane haftasını kutladı

Adapazarı Belediyesi Bilgievi Müdürlüğü her yıl Mart ayının son Pazartesi gününden itibaren kutlanmaya başlanan “Kütüphane Haftası” nedeni ile Merkez Bilgievi'nde “Benimle Kitap Okur Musun” etkinliği düzenleyerek sokakta kitap okudu. Öğrencilerde okuma alışkanlığını geliştirmek, kitap sevgisini artırmak ve kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe öğrenci velileri de kitap okuyarak destek verdi. Öğrenciler yoldan geçen çocuklara da kitap dağıttı.