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Bilgievi Kütüphane haftasını kutladı

Adapazarı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, “Kütüphane Haftası” nedeni ile Merkez Bilgievi bahçesinde “Benimle Kitap Okur Musun” etkinliği düzenledi.


Adapazarı Belediyesi Bilgievi Müdürlüğü her yıl Mart ayının son Pazartesi gününden itibaren kutlanmaya başlanan “Kütüphane Haftası” nedeni ile Merkez Bilgievi'nde “Benimle Kitap Okur Musun” etkinliği düzenleyerek sokakta kitap okudu. Öğrencilerde okuma alışkanlığını geliştirmek, kitap sevgisini artırmak ve kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe öğrenci velileri de kitap okuyarak destek verdi. Öğrenciler yoldan geçen çocuklara da kitap dağıttı.

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