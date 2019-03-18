Bilgievi'nden aynı gün 3 etkinlik

Adapazarı Belediyesi Yağcılar Bilgievi tarafından düzenlenen etkinliğe kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Adapazarı Halk Eğitim Merkezi hocaları Gülay Alp, Handan Yıldırım ve Beyhan Yılmaz önderliğinde çalışan kadınlar ahşaptan takı kutuları, makromeden farklı renklerde çantalar yaparak birbirinden güzel modeller ortaya çıkardı.3 farklı alanda düzenlenen etkinlikte mandalayı tercih eden kadınlar ise özgün desenlerden oluşan birbirinden renkli mandalaları boyayarak keyifli bir gün geçirdi.