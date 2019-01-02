Bilinçli Su Eğitimleri devam ediyor

SASKİ tarafından Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri sonunda öğrencilere hediye edilen eğitim çantaları da çevreci yaklaşımın izlerini taşıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Zeki Koç, “Öğrenci kardeşlerimizin ve onların vasıtasıyla toplumumuzun suyun önemi ve doğru kullanımı noktasında bilinçlenmesi bizler için oldukça önemli. Bunun yanında bilindiği üzere çevreyi önceleyen ve çevre odaklı çalışan bir kurumuz. Eğitimlerimiz kapsamında öğrenci kardeşlerimize hediye ettiğimiz eğitim çantalarımız önceden plastikti. Plastik dünyamıza ve insan sağlığına ciddi zararları olan, doğadan temizlenmesi çok uzun yıllar alan bir madde. Bizler henüz plastik torbaları ücretli hale getiren kanun çıkmadan eğitim çantalarımızı yeniledik ve sırt çantası olarak da kullanılabilen kumaş çantalar haline getirdik. Ayrıca bu çantalarımızın üzerinde Akçay Barajımızın çocuklarımıza hitap edecek şekilde figürü bulunuyor. Yani çevreyi ön plana alarak yaptığımız bu yenilikle hem plastik torba kullanımına son verdik, hem de çocuklarımızın sırt çantası olarak da kullanabileceği çantalar hazırladık. Çevre odaklı yaklaşımımızı tüm hizmetlerimizde ön planda tutmaya devam edeceğiz” dedi.