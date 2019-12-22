Bilin?li Su Kullan?m? E?itimleri s?r?yor

Sakarya B?y?k?ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon ?daresi (SASK?) taraf?ndan ?e?itli ya? gruplar?ndaki ??rencilere y?nelik olarak d?zenlenen Bilin?li Su Kullan?m? E?itimleri Hendek Nene Hatun ?mam Hatip Ortaokulu ve Hendek ?ehit Ahmet ?zsoy ?mam Hatip Ortaokulu ile devam etti. Ger?ekle?tirilen e?itimde ??rencilere d?nya genelinde temiz su kaynaklar?nda ya?anan azalmaya ili?kin bilgiler verilirken sudan tasarruf etmenin ?nemine de?inildi. Ayr?ca suyun temiz bir ?ekilde musluklara ula?t?r?lmas?ndan at?ksu olarak ar?t?lmas?na kadar ge?en s?re? ??rencilerle payla??ld?. ??rencilere e?itimin sonunda SASK? taraf?ndan haz?rlanan ?evre dostu e?itim ?antalar? hediye edildi.

M?fredatta da suya ili?kin konular?n yer ald???n? ve bu konular? i?lediklerini belirten Hendek Nene Hatun ?mam Hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler ??retmeni Ayhan ?nalan, ?Bizlerin yan? s?ra sizlerin de gelip bu konular? payla?man?z?n ??rencilerimizde fark?ndal?k olu?turdu?una ve ciddi katk?lar sa?lad???na inan?yorum. Derste de bu konular?n ?zerinden ?zellikle tekrar ge?ece?im. Bu tarz e?itimlerin devam?n?n gelmesi en b?y?k temennimiz. ?e?me suyuna y?nelik T?rkiye genelinde olumsuz bir alg? var. Toplumumuz daha ?ok paketlenmi? sulara y?neliyor. Sizlerin bu anlamda ortaya koydu?unuz ger?ekler bence b?y?k ?o?unlu?un kafas?ndaki soru i?aretlerini yok edecek nitelikte. ?ocuklar?m?z?n eve gittiklerinde ailelerine paketlenmi? sulara para vermemeleri gerekti?ini, ?ebekedeki suyun y?ksek kaliteye sahip oldu?unu s?yleyeceklerini d???n?yorum? dedi.

?ehit Ahmet ?zsoy ?mam Hatip Ortaokulu M?d?r? Sel?uk Tazim, ?Su k?tl???yla ilgili olarak sadece ?ocuklar?m?z?n de?il hepimizin e?itim almas? laz?m. Tabi erken ya?larda bu e?itimin SASK? gibi alan?nda uzman bir kurulu? taraf?ndan verilmesinin katk?lar? oluyor. Her y?n?yle yararl? bilgiler payla??l?yor. ?n?m?zdeki y?llarda da okulumuzda b?yle e?itimlerin olmas? bizleri ?ok mutlu eder. Belediyelerimizin toplumun sosyal geli?imine katk?lar? mutlaka olmal?. Bilin?li Su Kullan?m? E?itimleri bunun en ?nemli ?rneklerinden birisi. Bu anlamda eme?i ge?en herkesi tebrik ediyorum? diye konu?tu.