Bin 200 ton sıcak asfalt dökülen caddenin 300 metrelik kısım kullanımına açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Adapazarı Alparslan Türkeş Caddesi'nde bin 200 ton sıcak asfalt dökülen 300 metrelik kısım vatandaşların kullanımına açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelindeki asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin yoğun çalışmaları hem merkezde hem de ilçelerde sürerken, rahat ulaşımlar için asfalt serim işlemleri gerçekleştiriliyor. SASKİ marifetiyle altyapısı tamamlanan Alparslan Türkeş Caddesi, sıcak asfalt öncesi 2 bin 600 ton dolgu malzemesi kullanılarak, asfalt işlemlerine hazırlandı ve çalışmalar başladı. 300 metrelik güzergahta hızlı bir çalışma programı uygulayan ekipler, altyapı ve zemin düzeltme çalışmalarından sonra bin 200 ton sıcak asfalt kullanarak caddeyi yeniledi. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu güzergahta trafik sıkışıklığının ve kazalarının önüne geçmek için yatay geometrik kavşak da bölgeye kazandırılacak.