Bin 500'e yakın güvercin bu festivalde sergilendi

Sakarya'da 3'üncüsü düzenlenen Tepeli Kostüm Güvercinleri Festivali birçok ilden misafirlerini ağırladı. Güvercin sevdalılarının buluştuğu organizasyonda bin 500'ün üzerinde güvercin sergilendi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde 1 milyon TL'ye alıcı bulan güvercin de bu festivalde sergilendi.

51 farklı ilin yanı sıra Almanya'dan da üyesi bulunan Tepeli Kostüm Güvercinleri Derneği'nce Sakarya'da 3. Tepeli Kostüm Güvercinleri Festivali düzenlendi. Güvercin sevdalılarının bir araya geldiği organizasyonda farklı farklı ırklardan bin 500'ün üzerinde güvercin sergilendi. Farklı ırkları besleyen güvercin severlerin katıldığı festivalde, ‘künyeli', ‘öntepe', ‘çifttepe' ve ‘arkatepe' diye tabir edilen, tepeli kostüm güvercinlerinin 19 ayrı kategoride, kendi ırklarının taşıdıkları özelliklere göre puanlandırıldığı bir yarışmada yapıldı. Yarışmada, ülkenin farklı illerinden gelen 12 kişilik hakem heyeti tarafından puanlamalar yapıldı. Her kategoride 1, 2 ve 3'üncü seçilen güvercin sahiplerine ödülleri de takdim edildi. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde 1 milyon TL'ye alıcı bulunan güvercin de sergilendi. Yoğun katılımla gerçekleşen festivalde, barışın simgesi olan güvercin ile insanlar arasındaki birleştirici ve bütünleştirici özelliği de yaşatmak ve yaygınlaştırmak hedeflendi.

“Binin üzerinde ziyaretçinin geldiğini tahmin ediyoruz”

Kostüm Güvercinleri Derneği Başkanı Metin Yılmazer, “Bizim bu dernek çatısı altında düzenlediğimiz 3'üncü festivalimiz. Daha önce dernek statüsü kazanmadan önce de 2 festival daha yapmıştık ve geleneksel hale getirdik. Her sene Kasım ayının son Pazar günü yapıyoruz. Bizim derneğimizin Türkiye çapında 51 il ve bunun dışında Almanya'da da üyeleri var. Festivalimiz her sene Sakarya'da gerçekleşiyor. Binin üzerinde ziyaretçinin geldiğini tahmin ediyoruz. Hava da bugün güzeldi. Festivalimizde Pazar alanı kuruluyor ve yarışmalar yapılıyor. Masa salımı dediğimiz bir sergi alanı oluyor ve az sonra ödül törenimiz gerçekleşecek. İlk defa bu sene festivalimizde bayan bir yarışmacımız var yetiştirdiği kuşuyla birlikte güvercin yarışmasına katılan. Onun dışında ilgi ve alaka çok güzeldi” dedi.

“Bu festivali bayrama benzetiyorum”

Festivale İstanbul'dan geldiğini belirten Selahattin Kaymaz, “İstanbul'dan geliyorum, Tepeli Kostüm Güvercinleri Derneği üyesiyim. Her sene üzerine koya koya gelinen bir festival. Ben de severek geliyorum. Bu sene de ziyaret etmek nasip oldu ve geldim. Kostüm güvercinleri besleyen arkadaşlarız, ben de onlardan bir tanesiyim. Naçizane gönül vermiş bir arkadaşınızım. Genelde klasiktir; işte kuşu sevmeyen buna gönül vermemiş olmayan insanlar bilemez derler ama bence hayvan sevgisi, merhamet sahibi her insanda olmalı ve burası merhamet sahibi insanların buluştuğu bir yer. Ben bu festival alanını bayrama benzetiyorum, bayramlarda uzaktan akrabalar bir araya gelir ve kaynaşırlar. Bu festivallerde bu gibi heyecanların yaşandığı, paylaşıldığı bir alan. Burada olmaktan çok mutluyum” diye konuştu.