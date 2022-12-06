İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bin 800 doğasever sonbaharda keşfe çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Sonbahar Doğa Yürüyüşleri’ çerçevesinde 8 hafta süren etkinliğine toplam bin 800 doğasever katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Sonbahar Doğa Yürüyüşleri' çerçevesinde 8 hafta süren etkinliğine toplam bin 800 doğasever katıldı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Melekşe Oruç, Akçay Barajı Parkuru ile sona erdi.15 kilometre uzunluğundaki parkurda doğaseverler, doğal güzellikler arasında yürüyüş yaparak keyifli bir pazar gününü geride bıraktı. 8 hafta boyunca şehrin birbirinden farklı eşsiz güzelliklerinin keşfedildiği “Sonbahar Doğa Yürüyüşlerine” toplam bin 800 doğasever katıldı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca yürüyüşlere ilgi gösteren tüm doğaseverlere teşekkür edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.