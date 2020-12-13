Bin bir güzelliği içinde barındıran Sapanca havadan görüntülendi

Turistlerin ilgisini çeken ve hafta sonları insan yoğunluğunun oluştuğu sahil kısmı boş kaldı.

Yeşil ve mavinin buluştuğu Sapanca ilçesi kısıtlamalar ile boş kaldı. Yerli ve yabancı turistlerin akımına uğrayan, kısıtlamalar ile birlikte sessizliğe bürünen sahil kısmı ise havadan görüntülendi. İlçede sonbahar mevsimiyle ağaçlardaki ve yerdeki yapraklar, Sapanca Gölü ile birlikte renkli manzaralar oluşturdu. İstanbul'a da yakınlığı ile dikkat çeken ve kısıtlamanın olmadığı zamanlarda insan yoğunluğu oluşan sahil kısmı boş kaldı. Boş kalan sahilin tadını ise bölgeye gelen bazı yabancı turistler çıkarttı.