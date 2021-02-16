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Binada çıkan yangında mahsur kalan aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan 4 katlı binanın elektrik panosunda çıkan yangın sebebiyle evlerinde mahsur kalan aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan 4 katlı binanın elektrik panosunda çıkan yangın sebebiyle evlerinde mahsur kalan aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Yangın, Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi 13. cadde 3013 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın içerisinde bulunan elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın neticesinde tüm binayı saran dumanlar büyük panik oluşturdu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binanın dördüncü katında mahsur kalan Selma T., Bülent T. ve Ecem T.'yi merdivenli araçla kurtardı. Yaşanan olay hakkında ise bina sakini Mehmet Can Biçer, panodan çıkan yangını ve binadaki dumanları görerek diğer vatandaşları uyardığını daha sonrasında itfaiye ekiplerinin geldiğini belirtti. Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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