İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Binali Yıldırım: “Başkan Yüce, birikimi ve tecrübesiyle Sakarya'ya değer katacak”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde konuşan Türkiye’nin son Başbakanı ve TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, “31 Mart seçimlerinde Sakaryalıların büyük teveccühüyle şehremini olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, birikimi ve tecrübesiyle Sakarya’ya değer katacak, bu güzel şehri geleceğe taşıyacaktır” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde konuşan Türkiye'nin son Başbakanı ve TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, “31 Mart seçimlerinde Sakaryalıların büyük teveccühüyle şehremini olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, birikimi ve tecrübesiyle Sakarya'ya değer katacak, bu güzel şehri geleceğe taşıyacaktır” dedi. Başkan Ekrem Yüce ise Sakarya'nın değişimi ve gelişimine destekleriyle güç katan Yıldırım'a teşekkür etti.


Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sakarya'ya gelen Türkiye'nin son Başbakanı ve TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Buluşmada Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Milletvekili Recep Uncuoğlu, SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları yer aldı.



Sakarya'ya destekleriyle güç kattı


Türkiye'nin son Başbakanı Binali Yıldırım'ı huzur ve kardeşlik coğrafyası Sakarya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Ülkemizin son başbakanı Binali Yıldırım'ın hem başbakanlığı hem bakanlığı hem de meclis başkanlığı döneminde yaptığı icraatların hayaliyle yaşadık. Gururla takip ettik. Sakarya'mızın gelişim ve değişimine destekleriyle güç katan, ülkemizde hayata geçirdiği büyük projelerle örnek olan son Başbakanımız Binali Yıldırım'a şükranlarımı sunuyor, şehrimizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum” dedi.



Birikimi ve tecrübesi Sakarya'ya değer katacak


31 Mart mahalli idareler seçimlerinin ardından göreve başlayan Başkan Ekrem Yüce'ye başarı dileklerini ileterek sözlerine başlayan Türkiye'nin son Başbakanı Binali Yıldırım, “Allah yar ve yardımcınız olsun. Başkanımız Ekrem Yüce'nin yerel yönetimler tecrübesi Erenler'e dayanıyor. Ardından uzun yıllar ÇAYKUR'da başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. 31 Mart seçimlerinde de Sakaryalıların büyük teveccühüyle şehremini oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce birikimi ve tecrübesiyle Sakarya'ya değer katacak, güzel Sakarya'yı geleceğe taşıyacaktır” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.