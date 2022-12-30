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Binanın zemin katında çıkan yangın korkuttu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bulunan bir binanın zemin katında bulunan ve depo olarak kullanılan kısımda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan bir binanın zemin katında bulunan ve depo olarak kullanılan kısımda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. isimli vatandaşa ait binanın zemin katında bulunan ve depo olarak kullanıldığı öğrenilen kısımda yangın çıktı. Depoda bulunan lastikler alevlere teslim oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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