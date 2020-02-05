Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından çocuklarda at sevgisini arttırmak amacıyla düzenlenen ‘Binicilik Sporu Okullarla Buluşuyor' projesinde eğitimler devam ediyor.

Bu kapsamda öğrencilere ata sporu olan at biniciliği öğretmek, hayvan sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen projeye son olarak Pamukova Elbirlik İlköğretim Okulu öğrencileri katıldı. Şu ana kadar toplam 550 öğrencinin yararlandığı projeye kayıtlar devam ediyor. Uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerle minik öğrenciler hem binicilik sporuna ilişkin bilgiler öğrenirken hem de hayvan sevgisini doyasıya yaşıyorlar.

Konu ile ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ata sporumuz olan binicilik sporunu hem öğretmek hem de bu vesileyle minik öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz ‘Binicilik Sporu Okullar Buluşuyor' projemiz büyük ilgi gördü. Kayıtlarına devam ettiğimiz projemiz, hayvan sevgisiyle sporu bir araya getiriyor. Şu ana kadar toplam 550 öğrenciye ulaştığımız projemizi daha fazla öğrenci ile buluşturmak istiyoruz. Şehrimizdeki tüm okulları projemize davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.