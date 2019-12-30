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Binicilik sporu okullarla buluşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yeni bir projeye imza attı.

‘Binicilik Sporu Okullarla Buluşuyor' adıyla başlatılan yeni projeyle öğrencilere ata sporu olan at biniciliği öğretilmeye başlandı.


‘Binicilik Sporu Okullarla Buluşuyor' adıyla başlatılan yeni projeyle öğrencilere ata sporu olan at biniciliği öğretilmeye başlandı. Hayvan sevgisiyle sporu bir araya getiren projenin ilk misafirleri Adapazarı Yavuz Selim İlkokulu ile Ferizli Hatice Aslan İlkokulu öğrencileri oldu. Uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek eğitimlerle öğrencilere at sevgisi aşılanacak. Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Tarihimizde ve kültürümüzde büyük bir yeri olan ve ata sporumuz olan biniciliği şehrimizdeki okullarla buluşturuyoruz. ‘Binicilik Sporu Okullarla Buluşuyor' adıyla başlattığımız projemizde amacımız öğrencilere hem hayvan sevgisini aşılamak hem de binicilik sporunu yaygınlaştırmak olacaktır” ifadelerine yer verildi.

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