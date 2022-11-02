Bir ayda 139 şüpheli yakalandı, kumar oynatılan mekanlara 165 bin TL ceza kesildi

Sakarya'da polis ekiplerince ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 98, hırsızlık olayına karışan 41 şüpheli yakalandı. Kumar oynatan mekanlara ise 165 bin 662 lira para cezası kesildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekim ayı raporunu açıkladı. Bu çerçevede, polis ekiplerince düzenlenen uygulama ve operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 98, hırsızlık olayı gerçekleştiren 41 şüpheli yakalandı. 57 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatan polis ekipleri, aynı zamanda 10 kişiye "kumar oynamak" ve "yer temin etmekten" işlem yaptı, 7 mekana da 165 bin 662 TL idari para cezası uyguladı. Ekim ayı içerisinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda 83 ruhsatsız tabanca, 28 ruhsatsız tüfek, 29 kuru sıkı tabanca, 548 değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 29 motosiklet, bisiklet, ekobis ve otomobil ele geçirildi. Fuhuşla mücadele çerçevesinde ise 10 kişiye işlem yapılırken, 3 ikamet mühürlendi.