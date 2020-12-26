Bir buçuk asırlık Osmanlı eseri orijinalliğini koruyor

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 1892 yılında Sultan Abdülmecid'in dördüncü hanımı Peruste Rahime Sultan tarafından yaptırılan ve basit görüntüsüyle mimari açıdan göze hoş gelen Rahime Sultan Cami yaklaşık bir buçuk asırdır ihtişamıyla ayakta duruyor.

Rahime Sultan Camii, Sakarya'nın tarihi yerler listesinin başında yer alıyor. 31. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid'in dördüncü hanımı Peruste Rahime Sultan tarafından 1892 yılında Sapanca ilçesinde yaptırılan cami, yerli yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Yığma taş ve tuğlalı mimari usulüyle inşa edilen caminin giriş kısmında Sultan Abdülmecid'in tuğrası yer alıyor. Cami sade yapısı ile görenleri kendine hayran bırakıyor. 22 Temmuz 1967 depreminden sonra onarım gören caminin minberi o dönemden kalan orijinalliğini korurken, kırmızı ve beyaz rengiyle dikkat çekiyor. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde minaresi yıkılan cami tekrar restore edilerek eski haline döndürüldü. Küçüklüğünde camide Kur'an-ı Kerim kurslarına geldiğini dile getiren Abdulkerim Gölbaş, caminin tarihi hakkında bilgi verdi. Sadeliğiyle dikkat çeken tarihi yapı ise havadan da görüntülendi.

Osmanlının eseri dimdik ayakta

Rahime Sultan Cami hakkında bilgiler veren Abdulkerim Gölbaş, “Bu mahallede doğdum büyüdüm. Eski adıyla Peruste olan Rahime Sultan cami hicri takvime göre 1310 miladi takvime göre 1892 yılında yapılan bir camidir. Yaklaşık bir buçuk asırlık olan bu cami halen daha ayakta durmaktadır. Osmanlı Padişahı Abdülmecit'in hanımlarından Rahime Sultan yaptırmıştır. Ben çocukluluğumu bu camide geçirdim. 5 yaşlarımdan 15 yaşlarıma kadar bu camide Kur'an kurslarına geliyordum. Şuanda da caminin temizliği ile ilgileniyorum. Cami turistlerin ilgisini çekiyor. Caminin yapımında Osmanlı mimarisi kullanılmış, girişinde Osmanlı tuğrasıyla birlikte inşa edildiği tarih yer alıyor ve kubbesi bronz yapımı bir cami yani Osmanlının eseri dimdik ayakta. İnsanların buraya gelerek camiyi görmeleri gerekiyor. 1999 depreminde caminin minaresi yıkıldı bir restorasyon çalışması sonrasında eski haline getirildi” dedi.